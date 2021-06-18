ПриватБанк перерахував до бюджету 19,4 мільярдів дивідендів за 2020 рік

Приватбанк 18 червня у повному обсязі перерахував до держбюджету 19,4 млрд грн дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку - державі.

Про це повідомляє прес-служба банку.

За словами голови наглядової ради банку Шерон Іскі, за три останніх роки після націоналізації ефективна робота Приватбанку принесла держбюджету дивідендів на суму 55,4 млрд грн.

"Чотири роки тому з податків українців було врятовано ПриватБанк та фінансову стабільність країни. Всі ці роки банк повертає державі вкладені кошти, й сьогодні ПриватБанк - найбільший донор бюджету серед держбанків", - сказала Іскі.

"ПриватБанк чергового разу доводить, що державна компанія може і має бути ефективною завдяки високій якості корпоративного управління, що дозволило вивести банк на новий рівень управління прибутковістю і ліквідністю. Чистий прибуток ПриватБанку у 2020 році - 61,2% прибутку всіх українських банків", - додала вона.

У Приватбанку додали, що за підсумками минулого року клієнтами банку стали ще понад 600 тисяч українців, а кількість клієнтів, що використовують Приват24, за рік зросла на 3,4 млн людей.

"Згідно із погодженою наглядовою радою та затвердженою урядом річною звітністю за 2020 рік ПриватБанк спрямував на виплату дивідендів державі 19,4 млрд грн, що становить 80% чистого прибутку за 2020 рік.

Згідно з річним звітом банку його чистий прибуток за підсумками 2020 року становив 24,3 млрд грн", - нагадали у банку.

Нагадуємо:

ПриватБанк перерахував до державного бюджету перший транш дивідендів у розмірі 10 мільярдів.

30 квітня Кабмін встановив норматив відрахування 80% чистого прибутку Приватбанку, це 19,4 млрд грн.

Економічна правда