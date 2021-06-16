Новини 16 червня: Вітренка хочуть відсторонити, Кабмін пропонує придбати більше вакцин
Про Вітренка. Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ініціює відсторонення голови Юрія Вітренка.
Юридичний департамент "Нафтогазу" заявляє, що припис НАЗК щодо Вітренка є необґрунтованим та не відповідає вимогам законодавчих актів.
Про вакцини. Кабмін підтримав законопроєкт, який передбачає виділення додаткових 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин.
Про МВФ. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково зробить те, що пообіцяла, і може отримати транш від МВФ восени, але у разі його відсутності глобальної проблеми не буде.
Про контрабанду. Державне бюро розслідувань виявило на Волинській митниці контрабандних цигарок на 600 тисяч доларів, їх ввозили з Білорусі під виглядом керамічної плитки.
Про ціни на електроенергію. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг, збільшила максимальні граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку.
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