Новини 16 червня: Вітренка хочуть відсторонити, Кабмін пропонує придбати більше вакцин

Про Вітренка. Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ініціює відсторонення голови Юрія Вітренка.

Юридичний департамент "Нафтогазу" заявляє, що припис НАЗК щодо Вітренка є необґрунтованим та не відповідає вимогам законодавчих актів.

Про вакцини. Кабмін підтримав законопроєкт, який передбачає виділення додаткових 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин.

Про МВФ. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково зробить те, що пообіцяла, і може отримати транш від МВФ восени, але у разі його відсутності глобальної проблеми не буде.

Про контрабанду. Державне бюро розслідувань виявило на Волинській митниці контрабандних цигарок на 600 тисяч доларів, їх ввозили з Білорусі під виглядом керамічної плитки.

Про ціни на електроенергію. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг, збільшила максимальні граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку.

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