Уряд пропонує Раді виділити ще 1,4 мільярда на вакцини від коронавірусу

Кабмін на засіданні 16 червня підтримав законопроект, який передбачає виділення додаткових 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Сьогодні ми схвалили відповідний законопроєкт, щоб уникнути в подальшому проблем із фінансуванням", – написав він.

За словами Шмигаля, загалом в України є домовленості на поставки понад 40 млн доз цьогоріч. Він додав, що частина цих поставок вже оплачена, а по іншій частині вносяться аванси.

Пропонується спрямувати додаткові 1,4 млрд грн до спеціального фонду бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах.

"Вчора почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення. Ті, хто ним скористаються, будуть чітко розуміти, що ці кошти пішли на боротьбу з пандемією", – резюмував Шмигаль.

Нагадуємо:

З 15 червня в Україні починають діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

Економічна правда