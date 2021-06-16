На Волинській митниці виявили контрабанду на 600 тисяч доларів

Державне бюро розслідувань виявило на Волинській митниці контрабандних цигарок на 600 тисяч доларів, їх ввозили з Білорусі під виглядом керамічної плитки.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Під час обшуку складських приміщень працівники ДБР вилучили понад 2 тисячі ящиків з понад 1 млн пачок тютюнових виробів. Підакцизний товар був ввезений в Україну з Білорусі під виглядом керамічної плитки без сплати відповідних митних зборів.

Орієнтовна вартість товару становить 600 тисяч доларів.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та встановлюється коло посадових осіб, причетних до цієї схеми.

Відкрито кримінальне провадження щодо зловживання працівниками Волинської митниці службовим становищем, вимагання і одержання неправомірної вигоди, незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів та підробки документів.

Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупцію на Волинської митниці – за хабарі пускають через державний кордон вантажі без сплати митних платежів.

Економічна правда





