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Нацкомісія з тарифів збільшила граничні максимальні ціни на енергоринку

Середа, 16 червня 2021, 11:45
 

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг, збільшила максимальні граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку.

Таке рішення ухвалили на засіданні 16 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для годин мінімального добового навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 00:00) максимальна гранична ціна становитиме 1 243,71 грн/МВт-год, для годин максимального навантаження (з 7:00 до 23:00) - 2 655,99 грн/МВт-год", - йдеться у повідомленні.

"Ми йдемо шляхом лібералізації, щоб ринок отримував правильні цінові сигнали", - заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Нагадаємо:

У Міністерстві енергетики розробляють законопроєкт, яким усіх учасників ринку електроенергії зобов’яжуть вийти на електронні торги на біржу – це убезпечить виробників від викривлень ціни.

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НКРЕ електроенергія

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