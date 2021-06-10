Пенсійний фонд завершив виплату "карантинних" 8 тисяч ФОПам

Пенсійний фонд завершив виплату фінансової допомоги у розмірі 8 тис грн ФОПам - у 2021 році успішно подали 337 946 заявок, за якими виплатили 2,7 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба "Дії" у Telegram.

"Виплати ФОПам у розмірі 8000 грн від ПФУ завершено. Скільки успішно поданих заявок у 2021 році? 337 946.

Яку суму виплачено? 2 703 568 000,00 грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року, вже здійснили виплату держдопомоги у розмірі 8 тис грн на суму 1,4 млрд грн.

Кабмін виділив додаткові 1,4 млрд грн на одноразові виплати по 8 тис грн ФОПам і найманим працівникам, які постраждали від посилення карантину.

Пенсійний фонд станом на 11 травня профінансував 800 млн грн для забезпечення "карантинних" виплат застрахованим особам у розмірі 8 тис грн.

Раніше на виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Економічна правда