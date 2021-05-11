На виплату "карантинних" 8 тисяч уже спрямували 800 мільйонів

Пенсійний фонд станом на 11 травня профінансував 800 млн грн для забезпечення "карантинних" виплат застрахованим особам у розмірі 8 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Станом на 11 травня 2021 року Пенсійним фондом України профінансовано 800 млн грн для забезпечення виплати допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 328 "Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На виплати 8 тисяч гривень "карантинної" допомоги найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, чия діяльність була призупинена в "червоних" зонах держава направила вже 600 мільйонів.

На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Економічна правда