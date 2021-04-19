ФОпи у "червоних" зонах можуть подавати заявки на 8 тисяч держдопомоги: як це зробити через "Дію"

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій.

"Місцеві громади, які наразі перебувають у "червоній" зоні, мають розглянути можливість виплат для ФОП - додатково до гарантованих грошей від держави", - зазначив міністр Олексій Чернишов.

"Виплати можуть отримати ФОП та наймані співробітники підприємств, які зазнали збитків від карантинних обмежень у "червоних" зонах. Отримати допомогу можуть ФОП, чий КВЕД є у переліку Кабміну.

Також фінансову допомогу можуть отримати ФОП-пенсіонери та ФОП з інвалідністю, які звільнені від сплати ЄСВ", - йдеться у повідомленні.

Як подати заявку через "Дію"?

Подати заяву на отримання фінансової компенсації протягом 30 днів від того моменту, як область, у якій ви мешкаєте, опинилась у "червоній" зоні. Зареєструватися на порталі або в додатку Дія за допомогою електронного підпису або BankID. У розділі "Послуги" обрати "Пенсії, пільги та допомога", потім "Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам". Додаток перевірить дані в реєстрі Пенсійного фонду на відповідність отримання виплати. У заяві потрібно вказати ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію і номер паспорта, адресу реєстрації ФОП, номер банківського рахунку IBAN і згоду на обробку даних. Після подання заяви виплати будуть нараховані на вказаний рахунок IBAN.

Нагадуємо:

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Економічна правда