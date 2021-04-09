Закон про виплату 8 тисяч ФОПам у "червоних" зонах набув чинності

Закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах, набув чинності 9 квітня.

Закон 8 квітня опублікували в газеті "Голос України", наступного дня він набув чинності.

Відповідно до закону, фізичні особи - підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах, отримають з державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або єдиний портал державних послуг "Дія".

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Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Нагадуємо:

Кабмін схвалив рішення, яке дасть змогу запустити механізм виплати держдопомоги ФОПам і найманим працівникам у "червоних" зонах - зареєструватись у "Дії" на отримання допомоги можна буде наступного тижня.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про держпідтримку малому бізнесу та людям у "червоних" зонах.

Повідомлялось, що Кабмін планує ухвалити на найближчому засіданні усі необхідні документи, щоб наступного тижня почати реєстрацію в "Дії" на виплату 8 тисяч гривень.

У Мінсоцполітики підготували проєкт постанови Кабміну щодо порядку виплати ФОПам та найманим працівникам у "червоних" зонах "карантинних" 8 тисяч гривень.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень - закон направлений на підпис президенту.

Верховна Рада на засіданні 30 березня підтримала за основу і в цілому президентський законопроєкт №5300, яким пропонується виплатити 8 тисяч гривень підтримки для ФОП та найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун.

Прем'єр Денис Шмигаль доручив Мінекономіки розробити протягом тижня необхідні документи, щоб на початку квітня люди могли подавати заявки на отримання держдопомоги через "Дію".

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт № 5300, який передбачає забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали внаслідок дії додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Держава готова виплатити ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн.

Прем'єр Денис Шмигаль доручив міністрам розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.

Економічна правда