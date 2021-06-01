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Кабмін виділив ще 1,4 мільярда на виплати "карантинних" 8 тисяч

Вівторок, 1 червня 2021, 15:25
 

Кабмін виділив додаткові 1,4 млрд грн на одноразові виплати по 8 тис грн ФОПам і найманим працівникам, які постраждали від посилення карантину.

Про це йдеться у постанові уряду №543 від 31 травня, яке опублікували на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік, спрямувавши додаткові 1,4 млрд грн на одноразові виплати по 8 тис грн.

Мінсоцполітики спільно з Пенсійним фондом доручили забезпечити погодження передачі частини бюджетних призначень, передбачених постановою, з Комітетом ВР з питань бюджету.

А Мінфіну доручили забезпечити після зазначеного погодження внесення змін до розпису державного бюджету.

Нагадаємо:

Пенсійний фонд станом на 11 травня профінансував 800 млн грн для забезпечення "карантинних" виплат застрахованим особам у розмірі 8 тис грн.

Раніше на виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Економічна правда

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Кабмін Мінфін ФОП

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