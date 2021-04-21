На виплату "карантинної" допомоги ФОПам виділили 1,4 мільярда

На виплату одноразової матеріальної допомоги для підприємців та найманих працівників уряд спрямував 1,4 мільярда гривень. Очікується, що послугою скористаються 175 тисяч громадян.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"З 19 квітня 2021 року розпочався прийом заявок на отримання 8 тисяч одноразової матеріальної допомоги від держави. Підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в "червоній" зоні, зможуть оформити заяву на отримання грошової допомоги. Для цього необхідно зареєструватись через додаток або єдиний портал державних послуг "Дія"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після заповнення заяви та перевірки її у реєстрах Пенсійного Фонду України підприємці та наймані працівники отримають матеріальну допомогу на свій особистий рахунок. Загалом очікується, що послугою скористаються 175 тис. громадян.

На виплату цієї допомоги у поточному році з Державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень, повідомили в міністерстві.

Нагадуємо:

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Економічна правда