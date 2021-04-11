Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін оголосив перелік тих, хто може отримати "карантинні" 8 тисяч

Неділя, 11 квітня 2021, 10:00
 

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

Про це йдеться у постанові №329.

Перелік видів діяльностей за які ФОПи та наймані працівники можуть отримати 8 тис: 

  • Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
  • Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними
  •  матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля аудіо- та відеозапнсами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих  магазинах
  • Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
  • Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
  • Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
  • Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
  • Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
  • Постачання готових страв для подій
  • Обслуговування напоями
  • Демонстрація кінофільмів
  • Організування конгресів і торговельних виставок
  • Театральна та концертна діяльність
  • Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів
  • Функціонування театральних і концертних залів
  • Функціонування бібліотек і архівів
  • Функціонування музеїв
  • Функціювання спортивних споруд
  • Діяльність спортивних клубів
  • Діяльність фітнес-центрів
  • Функціювання атракціонів і тематичних парків
  • Організування інших видів відпочинку та розваг
  • Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
  • Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

Нагадуємо: 

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Кабмін схвалив рішення, яке дасть змогу запустити механізм виплати держдопомоги ФОПам і найманим працівникам у "червоних" зонах - зареєструватись у "Дії" на отримання допомоги можна буде наступного тижня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!