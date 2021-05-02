Незалежні експерти з комітету призначень в наглядові ради припиняють роботу, поки не буде ясності щодо плану дій по реформі

Члени комітету з вибору наглядових рад, припиняють роботу в Україні до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління.

Про це повідомляється в листі, який є в розпорядженні ЕП.

Лист адресований прем'єр міністру Денису Шмигалю, міністру економіки Ігорю Петрашку і міністру фінансів Сергію Марченко.

У повідомленні вказується, що члени Комітету з призначень припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління як акціонера державних підприємств і покладатися на них.

"На жаль, останнім часом було багато прикладів, коли практика корпоративного управління замінювалася дискреційними рішеннями уряду. Це підриває довгострокові вигоди, очікувані від реформи корпоративного управління. Це також ставить під сумнів цінність роботи Комітету з призначень за вибором незалежних професійних членів наглядової ради з бездоганною чесністю", - заявляється в повідомленні.

Також вказується, що поліпшення корпоративного управління на державних підприємствах України було однією з реформ країни.

А ключовим елементом реформи корпоративного управління є створення незалежних наглядових рад з більшістю голосів.

"Переглянутий процес висунення кандидатур, представлений в 2018 році, був довгоочікуваним кроком в цьому напрямку, і ми були раді підтримати його і взяти участь в якості спостерігачів без права голосу", - наголошується в повідомленні.

У 2015 році почалася реформа корпоративного управління, метою було отримання держкомпаніями політичного імунітету, а топ-менеджери повинні були призначатися на ринкову зарплату через конкурс і співбесіду з наглядовою радою У 2016 році Рада прийняла законом, який передбачає, що члени наглядової ради становитимуть незалежні експерти. Серед них: Джейсон Пеллмар, Маттео Патронів, Йоста Люнгман, Марчін Свенчицький. Незалежні наглядові ради працюють на таких підприємствах: "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Укренерго", "Укрпошта".

Також повідомляється, що для функціонування управління механізмів в державних підприємствах, потрібно доповнювати незалежність наглядових рад прозорим і стабільним механізмом підзвітності.

"Слід поважати незалежність і незалежність від ДП, і слід покладатися на процес забезпечення підзвітності при оцінці ефективності ДП і їх структур управління", - вказується в листі.

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