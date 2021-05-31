Заступниця Єрмака увійшла до наглядової ради "Нафтогазу"

Заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко обрали членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" як представника держави.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 529-р від 31 травня.

Зазначається, що Свириденко обрали "на строк до прийняття рішення Кабміном про призначення представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", але не більше одного року з дня набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р.".

Голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка уповноважили на підписання цивільно-правового договору із Свириденко.

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Нагадуємо:

Згідно розпорядження Кабміну від 19 травня 2021 року Уряд офіційно переобрав членами наглядової ради НАК "Нафтогаз" чотирьох осіб до проведення конкурсу на їхні посади, який розпочнеться 1 червня.

Раніше повідомлялося, що Кабмін під час засідання 19 травня переобрав 5 членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року після відповідної пропозиції уряду.

30 квітня 2021 року п'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють в компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Роберт Бенш поскаржився голові правління компанії Юрію Вітренкові, що голова ради Клер Споттісвуд довгий час не допускає його до засідань.

Економічна правда