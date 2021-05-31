В Укрзалізниці планують змінити наглядову раду та правління

Незабаром буде оголошено конкурс на посади нових членів наглядової ради Укрзалізниці, які згодом оберуть правління.

Про це голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Юлія Гришина повідомила у Facebook.

Гришина зазначила, що під час зустрічі з прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем він погодився з доводами членів комісії щодо критичного стану української залізниці.

"Вже найближчим часом буде оголошено конкурс на нових членів Наглядової Ради "Укрзалізниці", які своєю чергою оберуть нове правління компанії", – написала вона.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Мінекономіки якнайшвидше відновити роботу Комітету з призначень до наглядових рад, наприкінці квітня його незалежні члени призупинили роботу.

Тимчасова слідча комісія закликала Кабмін звільнити усіх членів правління Укрзалізниці разом із виконуючим обов’язки голови правління Іваном Юриком та розпочати пошук нових членів наглядової ради.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає фінансовий план Укрзалізниці на 2021 рік нереальним до виконання через завищені показники від перевезень.

Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення почати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління компанії.

Кабмін на засіданні 17 березня підтримав дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, в.о. голови правління став Іван Юрик.

Наглядова рада "Укрзалізниці" одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака з посади голови правління компанії, це питання розглянуть на Кабміні.

Економічна правда