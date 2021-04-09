Слідча комісія вважає фінплан Укрзалізниці на 2021 рік "фікцією"

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає фінансовий план Укрзалізниці на 2021 рік нереальним до виконання через завищені показники від перевезень.

Про це очільниця ТСК Юлія Гришина повідомила у Facebook за підсумками засідання комісії.

"За попередньою оцінкою членів ТСК, дохід "Укрзалізниці" від вантажоперевезення на 2021 рік штучно завищений на 18,6% або на 13,4 млрд грн. Також штучно завищуються доходи від пасажирських перевезень на тлі їх падіння", – написала Гришина.

За її словами, члени ТСК відтак розцінюють фінплан УЗ на 2021 рік як "фікцію, нереальну до виконання". За результатами розслідування діяльності Наглядової ради та Правління "Укрзалізниці" комісія винесе відповідне рішення президенту, прем’єру та міністру інфраструктури.

Також на засіданні обговорювали неготовність лікарень УЗ приймати людей. За словами в.о. Очільника залізниці Івана Юрика, "управління внутрішньої безпеки аж до березня цього року блокувало філії "Центру охорони здоров’я" проведення необхідних закупівель". Щодо цього питання ведеться розслідування.

Крім того піднімалося питання сходження потягу біля Славгороду. За словами Юрика, розслідування ще триває, та причиною наразі вбачається людський фактор. "Мова про бригаду, яка налаштовувала колії після температурного перепаду і з якихось причин не повідомила про необхідність зниження швидкості на цій ділянці, а то і повної зупинки руху", – пояснила Гришина.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 31 березня ухвалив фінансовий план Укрзалізниці, яким зокрема передбачені прибутки компаній у 2021 році на рівні 3,6 мільярда гривень.

Укрзалізниця відсторонила низку керівників Придніпровської залізниці через службову недбалість яких 29 березня з рейок могли зійти 6 вагонів Інтерсіті+ на маршруті Київ – Запоріжжя, відкрито кримінальне провадження.

Економічна правда