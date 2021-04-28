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Для "Укрзалізниці" шукатимуть постійного голову правління

Середа, 28 квітня 2021, 17:10
 

Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення почати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління компанії.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Наглядова рада прийняла рішення розпочати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління АТ "Укрзалізниця" та з цією метою доручила правлінню здійснити підготовчі дії для залучення професійного консультанта з відбору персоналу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 17 березня підтримав дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, в.о. голови правління став Іван Юрик.

Наглядова рада "Укрзалізниці" одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака з посади голови правління компанії, це питання розглянуть на Кабміні.

Раніше повідомлялось, що наглядова рада "Укрзалізниці" розглядає можливість відсторонення голови правління компанії Володимира Жмака.

Економічна правда

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