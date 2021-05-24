Корпоративна реформа: Шмигаль доручив відновити роботу Номінаційного комітету

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Мінекономіки якнайшвидше відновити роботу Комітету з призначень до наглядових рад, наприкінці квітня його незалежні члени призупинили роботу.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Він підкреслив, що впровадження корпоративної реформи є одним з головних завдань Мінекономіки. "Доручив якнайшвидше відновити роботу Номінаційного комітету для реалізації наступних кроків", – додав прем’єр.

Номінаційний комітет, або Комітет з призначення, розпочав роботу у 2018 році. Саме цей орган обирає та призначає керівників наглядових рад до держпідприємств та держбанків на основі шортлісту Комісії. До нього входять як представники уряду, так і незалежні члени.

Комітет очолює Джейсон Пеллмар, голова регіонального представництва IFC. Також незалежними членами є директор ЄБРР в країнах Східної Європи Маттео Патроне, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман та бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчицький.

Наприкінці квітня на тлі кадрових змін у "Нафтогазі" та "Укрзалізниці" вони заявили, що припиняють роботу в Україні до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління.

Прем’єр Денис Шмигаль неодноразово говорив про потребу відновити роботу Комітету. Він підкреслював, що саме цей крок є одним із перших для перезапуску реформи корпоративного управління.

Економічна правда