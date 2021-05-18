Мінфін продав держоблігацій на 14 мільярдів

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 18 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 14,158 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували чотири випуски цінних паперів в національній валюті і два випуски в іноземних валютах.

"Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки. Строк обігу облігацій, запропонованих в доларах США, становив 2 роки, а у євро - 1 рік.

Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 4,450 млрд гривень. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 8,48%, 1-річних - 11,19%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,02%", - йдеться у повідомленні.

Водночас, від розміщення номінованих в іноземних валютах ОВДП було залучено 63 млн дол та 238,4 млн євро.

Середньозважена ставка дохідності за ОВДП номінованих у доларах склала 3,9%, у євро - 2,5%.

Нагадуємо:

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 11 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,428 млрд грн.

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 27 квітня Міністерство фінансів залучило до бюджету 10,36 млрд грн.

Міністерство фінансів суттєво підвищило ставки розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перших аукціонах після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

Мінфін 13 квітня залучив до держбюджету 1,590 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах.

Економічна правда