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Мінфін продав держоблігацій на понад 10 мільярдів

Вівторок, 27 квітня 2021, 17:37
 

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 27 квітня Міністерство фінансів залучило до бюджету 10,36 млрд грн.

Про це йдеться у даних Мінфіну.

Так, представлені були 5 випусків гривневих держоблігацій та по одному – у доларі та євро. Середньозважені ставки за ОВДП у гривні були наступні: 

  • 6 місяців – 9%;
  • 1 рік – 11,2%;
  • 1,5 року – 11,3%;
  • 2 роки – 11,96%;
  • 3 роки – 12,28%.

Від гривневих ОВДП бюджет отримав 8,35 млрд грн. Крім того, від валютних ОВДП залучили близько 2 млрд грн в еквіваленті. Ставки за доларовими річними паперами дорівнювала 3,7%, за євровими з аналогічним терміном – 2,5%.

Зокрема, зросла ставка за паперами терміном обігу 6 місяців, які вперше після підвищення облікової ставки НБУ виставили на аукціон. Так, 13 квітня ставка дорівнювала 8,07%, що на 93 б.п. менше за ставку на аукціоні 27 квітня. 

На 5 б.п. також зросла ставка за річними гривневими паперами. За дворічними облігаціями ставка зросла на 16 б.п., за трирічними – 13 б.п. у порівнянні з аукціоном 3 квітня.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів суттєво підвищило ставки розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перших аукціонах після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

Мінфін 13 квітня залучив до держбюджету 1,590 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах.

Економічна правда

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