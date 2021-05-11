Мінфін продав держоблігацій лише на 1,4 мільярда

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 11 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,428 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що інвесторам запропонували 3 випуски цінних паперів у гривні.

"Строк обігу пропонованих державних облігацій - 6 місяців, 1 рік та 3 роки. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9%, 1-річних - 11,20%, 3-річних 12,30%", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 27 квітня Міністерство фінансів залучило до бюджету 10,36 млрд грн.

Міністерство фінансів суттєво підвищило ставки розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перших аукціонах після підвищення Національним банком облікової ставки з 6,5% до 7,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

Мінфін 13 квітня залучив до держбюджету 1,590 млрд грн від розміщення ОВДП на аукціонах.

Економічна правда