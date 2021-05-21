Уряд оголосив конкурс на посади чотирьох членів наглядової ради Нафтогазу

Згідно розпорядження Кабміну від 19 травня 2021 року Уряд офіційно переобрав членами наглядової ради НАК "Нафтогаз" чотирьох осіб до проведення конкурсу на їхні посади, який розпочнеться 1 червня.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 494-р.

Так, Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена, Споттісвуд Клер Мері Джоан було переобрано до погодження урядом переможців конкурсу на посади незалежних членів наглядової ради.

Аналогічно до призначення посади займатимуть двоє представників держави – Наталія Бойко та Юлія Ковалів. Як для незалежних представників, так і державних, максимальний строк дії повноважень – один рік.

Крім того, достроково припинено повноваження Роберта Бенша як представника держави.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що Кабмін під час засідання 19 травня переобрав 5 членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року після відповідної пропозиції уряду.

30 квітня 2021 року п'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють в компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Роберт Бенш поскаржився голові правління компанії Юрію Вітренкові, що голова ради Клер Споттісвуд довгий час не допускає його до засідань.

Економічна правда