J.P. Morgan прогнозує зростання ВВП України в 2021 році на 5,6%

Аналітики J.P. Morgan підтвердили прогноз росту ВВП України у 2021 році на 5,6% та очікують підвищення облікової ставки до 7%.

Про це йдеться у квітневому коментарі банку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми як і раніше вважаємо, що в 2021 році зростання перевищить 5% в основному за рахунок внутрішніх чинників, але також буде підтримуватися зовнішнім попитом. У міру відновлення європейської та світової економіки в другій половині 2021 року український експорт повинен збільшитися в обсязі і сприяти зростанню", - заявили аналітики.

"Вони вказали на хороші показники четвертого кварталу минулого року і сильне зростання роздрібних продажів, що підтверджує думку, що споживання буде важливим драйвером зростання і в цьому році", - йдеться у повідомленні.

У J.P. Morgan додають, що серйозне скорочення інвестицій та скорочення запасів були основними негативними факторами зниження ВВП на 4% в минулому році, проте у цьому році ситуація в цих сферах покращиться.

Зокрема, аналітики очікують відскоку інвестицій майже на 30% після спаду більш ніж на 24% в минулому році і вихід на докризовий рівень. На їхню думку, поповнення запасів додасть значний додатковий імпульс зростанню в 2021 році.

Аналітики також прогнозують, що вакцинація буде просуватися дуже повільно, більше половини населення буде вакциновано приблизно до середини 2022 року.

Серед ризиків J.P. Morgan вказує можливе серйозне загострення ситуації з COVID-19 або геополітичні події.

Щодо співпраці з МВФ - експерти зберігають очікування отримання Україною фінансування МВФ у третьому кварталі, незважаючи на повільне виконання вимог.

"На їхню думку, місія МВФ, швидше за все, повернеться в другому кварталі 2021 року і серед основних питань буде обговорення внесених в Раду законів про Вищу раду правосуддя, НАБУ і посилення відповідальності за електронні декларації, а також збереження незалежності НБУ.

У J.P. Morgan також вказали, що представники США називають серед умов фінансової підтримки України відновлення співпраці з МВФ і МФО, а також реформи в секторі правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також очікують росту інфляції до близько 9% до 3 кварталу 2021 року та збільшення НБУ облікової ставки до 7% на найближчому засіданні.

"На їхню думку, далі в цьому році облікова ставка досягне 7,5%, а в наступному - 9,5%.

У J.P. Morgan вважають, що 2022 рік буде проблематичним для НБУ, оскільки для зниження інфляції до 5% будуть потрібні досить високі реальні процентні ставки, особливо з урахуванням очікуваного дефіциту поточного рахунку в порівнянні з великим профіцитом в 2020 році", - додає "Інтерфакс-Україна".

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