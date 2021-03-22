Українська економіка впала на 4% у рік пандемії – Держстат

Реальний ВВП України скоротився на 4% у 2020 році, номінальний ВВП, тобто у фактичних цінах, становив 4,194 трлн грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

ВВП в розрахунку на одну душу становить 100,5 тисяч гривень.

Найбільше за розрахунками Держстату постаждала сфера тимчасового розміщування й організація харчування, яка за обсягом у 2020 році скоротилась на 28,5%. За нею розташовується сфера транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, яка втратила 16,4% від обсягу.

Деякі сектори все ж мали змогу збільшити обсяг виробництва. Це стосується будівництва (+5,2%), оптової та роздрібної торгівлі (+4,9%) та інформації та комунікації (+2,3%).

Нагадуємо:

У Мінекономіки зберігають прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП.

За розрахунками Міністерства економіки, у січні ВВП України скоротився на 2,6 - 2,8%,зокрема через січневий локдаун.

У Мінекономіки прогнозують, що за підсумком 1 кварталу 2021 року падіння ВВП може досягти 3%.

У 2021 році, згідно з прогнозом уряду, ВВП виросте на 4,6%.

Світовий банк очікує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3%, жовтневі прогнози були вдвічі меншими - 1,5%.

Економічна правда





