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Світовий банк поліпшив прогноз зростання економіки України

Середа, 31 березня 2021, 09:55
 
ельдар сарахман

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році з 3% до 3,8%.

Про це йдеться в березневому економічному огляді СБ.

Прогноз зростання ВВП у 2022 році погіршено до 3% в порівнянні з 3,1% в січневому прогнозі.

Помірне відновлення економіки України в 2021 році СБ пояснює високою невизначеністю, пов'язаною з темпами вакцинації проти COVID-19 і економічною політикою щодо поліпшення інвестицій і забезпечення макроекономічної стабільності.

У той же час сільське господарство і переробна промисловість показують позитивні тренди, зазначили в СБ.

Нагадуємо:

Реальний ВВП України скоротився на 4% у 2020 році, номінальний ВВП, тобто у фактичних цінах, становив 4,194 трлн грн.

У Мінекономіки зберігають прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП.

У 2021 році, згідно з прогнозом уряду, ВВП виросте на 4,6%.

Економічна правда

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Світовий банк ВВП економіка прогноз Україна

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