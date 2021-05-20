Петрашко координуватиме земельну реформу, Криклій отримає нову посаду – президент

Після відставки ексміністри економіки та інфраструктури Ігор Петрашко та Владислав Криклій отримають нові посади, Петрашко координуватиме земельну реформу в Офісі президента.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час пресконференції до другої річниці його інавгурації.

Щодо Петрашка він заявив, що ексміністр залишиться у команді на іншій посаді, проте буде опікуватися суто "дуже важливою реформою в Україні" – земельною реформою.

"На сьогодні у мене є така інформація, що він залишиться в Офісі президента і буде відповідати за і координувати земельну реформу, і допомагати пану Лещенку.

Тому, що ми вже бачимо, що все проголосували і треба запускати і онлайн платформу, і відкритий геокадастр і багато речей. Тому це земельна реформа. Там важливий момент зрошення – я вважаю, що він професіонал у цьому напрямкові і дуже допоможе", – додав Зеленський.

Щодо новопризначеного очільника Мінекономіки Олексія Любченка президент додав, що його бажання співпало з бажанням прем’єра Дениса Шмигаля, адже Любченко показав відмінні результати на посаді голови Держподаткової та є досвідченою фаховою людиною.

Зеленський прокоментував й інше кадрове питання та заявив, що Криклій також залишиться у команді президента. Як сказав Зеленський, "скоро побачите його на новій посаді".

Його відставку президент обґрунтував тим, що зміни відбувалися надто повільно:

"Нам треба дуже швидко будувати Україну і це стосується не тільки доріг, це стосується катастрофи на "Укрзалізниці", Адміністрацій морських портів, державного чи державно-приватного авіаперевізника – багато речей, про які я говорю, вони не з’явилися", – заявив Зеленський.

Щодо новопризначеного очільника Мінінфраструктури Зеленський сказав, що Кубраков показав серйозний результат в інфраструктурних проєктах, які є профільними у міністерства.

Більше про нових посадовців читайте у матеріалі: На вихід. Як і на кого Зеленський міняє міністрів в уряді

Нагадуємо:

Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи. Любченко на посаді замінив Ігоря Петрашка.

Верховна Рада підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, рішення підтримали 284 депутати. Кубраков очолив відомство замість Владислава Криклія.

Економічна правда