Новини 20 травня: нові міністри, банківський закон, пресконференція Зеленського

Фото: Дмитра Ларіна, УП

Про нових міністрів. Верховна Рада підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, рішення підтримали 284 депутати.

Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи.

Про банківський закон. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках, ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ.

Про кінець епохи бідності. Президент Володимир Зеленський заявив, що епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли буде дерегуляція, і коли держава буде максимально діджиталізована - він пообіцяв, що все це обов'язково буде.

Про "Нафтогаз". Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що уряд здійснив зміну керівництва "Нафтогазу" як його головний акціонер, водночас компанія витрачає великі кошти на лобіювання у ЗМІ.

Про санкції проти Фірташа і Коломойського. Президент Володимир Зеленський на питання про санкції проти Коломойського і Фірташа порадив "дивитися нас щоп'ятниці".

Ексклюзиви ЕП:

Уряд більше не регулює ціни на газ для тепловиків: що це означає для ринку і споживачів

Кабінет міністрів більше не регулює ціни на газ для тепловиків. Що це означає для ринку та що буде з комунальними тарифами.

"Укрпошта" купує банк. Для чого?

Керівництво "Укрпошти" не втрачає надії зайнятися банківським бізнесом. Після провалу ідеї стати банком оператор доставки пошти заявив про намір придбати фінансову установу. Що з цього вийде?