Зеленський про те, чи будуть санкції проти Фірташа і Коломойського: Ви побачите ще багато всього

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Президент Володимир Зеленський на питання про санкції проти Коломойського і Фірташа порадив "дивитися нас щоп'ятниці".

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання, чи чекати санкцій проти Коломойського і Фірташа, якщо так - то коли, якщо ні - то чому.

"Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас, як ваш колега рекламував свою програму, а я вам нашу, дивіться нас щоп'ятниці", - відповів Зеленський.

Нагадаємо:

5 березня 2021 року уряд США вніс до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини через його причетність до значної корупції.

РНБО перевірить 61 громадянина України, проти яких США ввели санкції, щоб відповідно відреагувати стосовно цих осіб на території України.

РНБО може запровадити санкції проти облгазів Фірташа через борг на майже 10 млрд грн перед Оператором ГТС за відібраний і не оплачений газ з ГТС в якості виробничо-технологічних витрат.

Економічна правда