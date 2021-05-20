Рада прийняла за основу необхідний для співпраці з МВФ "банківський" законопроєкт

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках, ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ.

За законопроєкт проголосували 258 нардепів.

Як повідомляється на сайті Ради, мета законопроєкту - удосконалення регулювання діяльності банків та банківських груп, зміцнення банківської системи України, усунення накопичених проблемних питань, приведення законодавства України до стандартів ЄС стосовно організації корпоративного управління та системи ризик-менеджменту в банках.

Крім цього, пропонується впровадити нову структуру капіталу (включно з буферами капіталу), яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема до їхньої колективної придатності.

Також НБУ пропонують надати право встановлювати банкам індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризикованості діяльності та право вимагати зміни персонального складу ради або правління банку, якщо поточний склад цих органів не здатний забезпечувати ефективне управління і контроль за діяльністю фінустанови.

Нагадаємо:

У Національному банку протягом декількох тижнів вийти на угоду на рівні персоналу з Міжнародним валютним фондом, після цього до кінця червня виконати попередні заходи.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що до 1 червня парламент ухврозраховуютьалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в межах виділення траншу Україні.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що щодо всіх законодавчих питань у рамках переговорів з МВФ Україна "показала поступ і просунулася вперед".

У МВФ кажуть, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте також: МВФ поїхав, але ви тримайтеся: чому Україна не отримала грошей та у що це виллється

Економічна правда