Першим віцепрем’єром та міністром економіки став голова Податкової Любченко

Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи.

Серед пріоритетів він назвав розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу, технологій та економічної незалежності. "Головне – міністерство має синхронізувати роботу держорганів, забезпечити стратегічний менеджмент розвитку країни та займатися пошуком стимулів для розвитку", – додав Любченко.

Новий міністр, як і його попередник Ігор Петрашко, є сторонником локалізації виробництва.

Він також зауважив потребу у відновленні кредитування виробничої сфери замість "скупки державних цінних паперів, тим самим фінансуючи державний борг". Як податківець, він підкреслив вагу податкових і митних стимулів регулювання економічної діяльності.

Крім того Любченко заявив, що обговорювати Держоборонне замовлення (ДОЗ) на 2021 рік повинні не "навесні 2021 року, а восени 2020 року, а краще – на три роки вперед".

За словами посадовця, великий бізнес має просувати нові технології та залучати їх до країни. Водночас, малому бізнесу необхідна впорядкована система спрощеного оподаткування і захист підприємницьких ініціатив.

Він наголосив на налагодженні співпраці НБУ та Бюро економічної безпеки, ефективному використанні коштів міжнародної допомоги на проєкти в реальному секторі економіки.

Надважливим, за його словами, є продовження співпраці з МВФ, міжнародними партнерами в інтересах України. Також потрібно активізувати корпоративну реформу та дати новий поштовх для роботи експортно-кредитного агентства, відновити ефективну роботу торгово-економічних місій.

Новий міністр виокремив питання технологій та цифровізації. Він заявив, що на базі Податкової можна сформувати міжгалузеві баланси онлайн для прийняття якісних державних рішень. "Уряд має мати цифрову інтегровану карту держави, у якій повністю відображаються ресурси, виробництво, галузі і власність", – підсумував Любченко.

Також, правоохоронні функції мають піти з економіки та бути спрямованими на сферу використання бюджетних коштів, а не виробництва. "Кінцевий КРІ – зменшення частки держави у перерозподілі ВВП", – додав Любченко.

Більше про нового очільника Мінекономіки читайте у матеріалі: На вихід. Як і на кого Зеленський міняє міністрів в уряді

Нагадуємо:

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки.

17 травня депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Економічна правда



