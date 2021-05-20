Зеленський розповів про зміну керівництва та лобізм у "Нафтогазі"

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що уряд здійснив зміну керівництва "Нафтогазу" як його головний акціонер, водночас компанія витрачає великі кошти на лобіювання у ЗМІ.

Про це він розповів під час пресконференції до другої річниці інавгурації.

Зеленський заявив, що, попри корпоративну реформу, НАК "Нафтогаз" має керівника в особі уряду України та має наповнювати бюджет згідно обіцянок та їхніх планів роботи. Проте компанія показала 11 млрд грн збитків у 2020 році, а відтак уряд прийняв рішення як головний акціонер змінити керівництво.

"І сьогодні поставлена задача, і я впевнений, що ми це побачимо, що збитків в 11 млрд грн не буде", – додав президент. (За даними аудійованої звітності за 2020 рік НАК "Нафтогаз України отримав збиток у 19 млрд грн – ред.)

За його словами, зачиняться офіси, які фінансуються для лобіювання "Нафтогазу", приватні закордонні ЗМІ, створені для лобізму НАК – "там великі гроші, і це платите не ви, не я, а всі громадяни України, і це серйозна проблема".

Зеленський також висловився, що некоректно порівнювати прибутки з кінцем 2019 року, адже фінрезультат того року пов’язаний насамперед з отримання 3 мільярдів доларів від Газпрому у рамках арбітражу.

"Прибуток 2019 року в більшості був через домовленість мою особисту з президентом Путіним при свідках: пані канцлера Меркель і пана президента Французької республіки. І, за допомоги наших юристів, і того ж Вітренка і Коболєва, 3 млрд доларів перейшло у наш бюджет у 2019 році.

Тому у керівництва навіть не може бути питання, бо це можливість і повноваження, я вважаю, українського народу, щоб держкомпанія була прибутковою", – пояснив він.

Він також заявив, що у соцмережах поширюються статті щодо зв’язку потенційного зняття санкцій США з "Північного потоку – 2" внаслідок зміни керівництва "Нафтогазу".

"Людина, яка це пише, навіть не приховується – і ми точно знаємо, що він працює одним з лобістів НАК "Нафтогаз", – додав Зеленський.

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Нагадуємо:

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Проте згодом уряд запросив членів наглядової ради "Нафтогазу" на засідання та планує продовжити співпрацю з наглядовою радою до проведення нового конкурсу. Зрештою, Кабмін під час засідання 19 травня переобрав 5 членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.

Економічна правда