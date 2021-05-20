Міністром інфраструктури став голова Укравтодору Кубраков

Верховна Рада підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, рішення підтримали 284 депутати.

Кубраков відзвітував щодо досягнень програми "Великого будівництва" за часи його головування в "Укравтодорі". Зокрема, він нагадав про формування 1,5–2% ВВП як наслідок програми за даними НБУ та КШЕ, роботу з довгобудами (йдеться про міст через Хаджибейський лиман, Запорізький міст), створення близько 50 тисяч робочих місць.

"Моє завдання – навести лад й у інших галузях так само, як у дорожній", – заявив Кубраков. Він зазначив, що низка проблем накопичувалися у галузі тривалий час через нестачу фінансування протягом 20-30 років.

Серед пріоритетів новий міністр назвав залізничний транспорт, зокрема стабілізацію фінансового стану "Укрзалізниці": оптимізацію витрат, організація прозорих та конкурентних закупівель.

Щодо дохідної частини підприємства він наголосив, що з одного боку є бізнес, який зацікавлений у зниженні тарифів, з іншого – "Укрзалізниця", яка через це зупиняється. "Рівень зносу основної інфраструктури сягає 90%, тому ми не можемо не підвищувати тарифи на грузові перевезення", – додав Кубраков.

Окремо він зауважив потребу в оновленні матеріально-технічної бази підприємства: нові потяги, колії та технології.

Також, продовжив він, "Укрзалізниця" повинна відвоювати втрачену частку ринку вантажних перевезень. За словами Кубракова, у 2020 році частка автотранспорту майже зрівнялася з часткою залізничного транспорту.

Щодо Укртрансбезпеки очільник відомства очікує повноцінний запуск WiM-систем (системи автоматичного вагового контролю) та забезпечення фінансування відомства, доукомплектування штату.

Кубраков зупинився на питання портової інфраструктури, рівень зносу основних фондів якої сягає 80-90%. Серед пріоритетів – оновлення інфраструктури, проведення концесійних конкурсів портів для залучення інвесторів, а також реформа ринку видачі паспортів морякам.

Свій виступ новий очільник Мінінфраструктури завершив авіагалуззю. У планах – розвиток існуючих аеропортів, створення мережі регіональних аеропортів. Крім того – створення національного авіаперевізника.

Олександр Кубраков був обраний до Верховної Ради за списками партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року. Проте вже за декілька місяців депутат склав мандат та у грудні того ж року очолив Укравтодор.

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія – він очолював відомство 20 місяців.

Депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Економічна правда