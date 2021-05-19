Новини 19 травня: біткоїн знову обвалився, субсидії призначатимуть по-новому
Про біткоїн. Вартість біткоїна впала нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.
Про "Стіну". Державна прикордонна служба України виконала роботи з реалізації проєкту "Стіна" на 51,4%.
Про субсидії. Уряд вніс певні корективи у нові правила отримання субсидій - зокрема, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви.
Про Нафтогаз. Кабмін переобрав 5 членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.
Про "антиахметівський" закон. Урядовий законопроєкт щодо змін до Податкового кодексу поки не зайшов на реєстрацію у Верховній Раді - каменем спотикання став 5% акциз з сигарет.
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Син співвласника ІСД Едуард Мкртчан: якщо щось станеться, хочу, щоб знали: це зробив Тарута
Про корпоративні конфлікти на підприємствах ІСД, подальшу долю корпорації та невідомі деталі спільного ведення бізнесу Олегом Мкртчаном і Сергієм Тарутою.
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