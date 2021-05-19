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Проєкт "Стіна" готовий на 51,4 % – Держприкордонслужба

Середа, 19 травня 2021, 12:00
 

Державна прикордонна служба України виконала роботи з реалізації проєкту "Стіна" на 51,4 %.

Про це йдеться у відповіді Держприкордонслужби на запити експертної організації StateWatch.

"Крім того, Державна аудиторська служба встановила, що посадовим особам Держприкордонслужби знадобилося майже 5 років для розробки законопроєктів задля звільнення прикордонних військ від  відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва через облаштування кордону.  

Повільна розробка необхідних законів зумовила покриття державним коштом упродовж 2018-2019 років втрат господарств на суму майже 10 млн грн. Це при тому, що Чернігівська, Сумська, Харківська та Луганська облдержадміністрації впродовж 2015-2016 років мали безоплатно передати 15 земельних ділянок для розміщення відділів прикордонної служби. Однак таких заходів не здійснили", - пише StateWatch.

При цьому, в Адміністрації Державної прикордонної служби не відповіли на запит StateWatch, чому були допущені втрати з бюджету. 

 

Проєкт "Стіна" анонсували ще у 2014 році. Завершення робіт планувалося у 2018 році, але неодноразово переносилося. 

У 2020 році Держприкордонслужба надіслала до зацікавлених центральних органів виконавчої влади проект розпорядження КМУ щодо внесення змін до Плану заходів проєкту "Стіна", яким передбачено завершення будівництва на кордоні з РФ у 2025 році.

У цьому ж проєкті Держприкордонслужба просила збільшити обсяг фінансування на 4,5 млрд грн, хоча на момент його подання фактично вже було витрачено 1,7 млрд грн. 

У разі, якщо цей проєкт розпорядження буде затверджено, будівництво "Стіни" розтягнеться на 10 років, а його вартість становитиме 6,2 млрд грн. 

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Економічна правда

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Держприкордонслужба

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