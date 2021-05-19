"Антиахметівський законопроєкт" поки не зайшов в Раду через тютюновий акциз

Урядовий законопроєкт щодо змін до Податкового кодексу поки не зайшов на реєстрацію у Верховній Раді - каменем спотикання став 5% акциз з сигарет.

Про це повідомляють джерела ЕП.

За даними джерел, 18 травня увесь день та вночі йшли баталії в Мінфіні та Офісі президента про те, в якому вигляді випускати законопроєкт.

За словами співрозмовників, після прийняття змін щодо перекладання сплати частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців міста можуть втратити 2,9 млрд грн.

"Зараз йде боротьба, щоб винести ці норми в окремий закон, як це зробили з аграріями", - додає джерело.

За даними ЕП, у затвердженому урядом проєкті закону є кілька новинок.

Раніше ЕП писала про те, що зростають ставки єдиного податку четвертої групи, але до цього додали ще одну зміну.

Зокрема, пропонують запровадити мінімальне податкове зобов'язання, яке розраховуватиметься залежно від нормативної оцінки землі. Якщо сума податкових відрахувань від проданого врожаю буде меншою за це мінімальне зобов'язання, то платник податків повинен буде доплатити так, щоб вийшло мінімальне податкове зобов'язання.

Ці зміни по аграріям мають винести в окремий законопроєкт.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 12 травня проголосував за проєкт змін до Податкового кодексу, яким зокрема, збільшуються ставки податків та рентних платежів для великого бізнесу – найбільше зміни "вдарять" по імперії олігарха Ріната Ахметова.

Передбачається, що удвічі підвищується ставка єдиного податку для галузевих платників четвертої групи, крім виробників, які працюють на землях закритого грунту (теплиці) та водного фонду (+5,3 млрд грн до бюджету).

ЕП також повідомляла, що влада хоче перекласти сплату частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців, проте таким чином муніципалітети можуть втратити 2,4 мільярда гривень.

Детальніше про законопроєкт читайте у матеріалі ЕП: Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Економічна правда