Курс біткоїна упав нижче позначки в 40 тисяч доларів: у чому причина

У середу вартість біткоїна впала нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

"Біткоїн упав приблизно на 9% до 38 940 доларів. Загалом він знизився на 40% від найвищого показника в 64,8 тис дол 14 квітня", - пише агентство.

Вартість криптовалюти Ethereum також впала - приблизно на 15% до 2875,36 дол.

"Падіння двох найбільших криптовалют минулого тижня було спричинене заявою Маска, що Tesla припиняє приймати біткоїн як засіб платежу.

Водночас Китай у вівторок заявив, що забороняє фінансовим установам та платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними операціями", - йдеться у статті.

За даними Coindesk, станом на 8:59 19 травня (за Києвом) вартість біткоїна становила 39 300 доларів.

Coindesk

Нагадаємо:

Раніше вартість біткоїна вперше майже за три місяці впала нижче 45 тисяч доларів після того, як засновник виробника електромобілів Tesla Ілон Маск не виключив ймовірності того, що компанія може продати або вже продала свої біткоїн-активи.

Економічна правда