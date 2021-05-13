Новини 13 травня: ціни на проїзд у Києві, воскресіння бджіл в "Укрпошті"

Про ціни на проїзд. "Київський метрополітен" і "Київпастранс" просять столичну владу виділити кошти з бюджету або переглянути тарифи на проїзд. Обґрунтована ціна поїздки становить 21 гривню.

Про євробляхи. Президент Володимир Зеленський підписав закони, які покликані зробити більш доступним розмитнення так званих "євроблях".

Про воскресіння бджіл. У 118 ящиках із 300, які 13 травня прибули до Іршавського відділення Укрпошти, знаходяться живі бджоли - комахи відновлюють активність.

Про бензин. Компанія із групи азербайджанської держкомпанії SOCAR cтала експортним оператором нафтопродуктів "Роснєфті" в Україні та підписала відповідний контракт.

Про біткоїн. Курс біткоїна суттєво знизився на тлі заяви засновника Tesla Ілона Маска про те, що компанія не буде приймати біткоїн у якості оплати.

Про аеропорт. В аеропорті "Київ" у 2023 році подовжать та посилять злітну смугу, через що його роботу припинять на 8-9 місяців – на оновлення аеропорт планує витратити до 5 млрд грн.

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