Tesla перестала приймати платежі за авто у біткоїнах: курс криптовалюти упав на 15%

Курс біткоїна суттєво знизився на тлі заяви засновника Tesla Ілона Маска про те, що компанія не буде приймати біткоїн у якості оплати.

Про це повідомляє Bloomberg.

Маск написав у Twitter, що компанія занепокоєна з приводу "швидко зростаючого використання викопного палива для майнінгу біткоїнів та транзакцій", тому перестане приймати біткоїни як засіб оплати.

За словами Маска, Tesla може приймати інші криптовалюти, якщо вони менш енергоємні.

Маск додав, що компанія не буде продавати жоден біткоїн, який у неї є.

Як зазначає Bloomberg, уночі 13 травня (за Києвом) біткоїн упав на 15% до трохи більше 46 тис дол за монету, після чого курс виріс та подолав позначку в 50 тис дол.

За даними Coindesk, станом на 8:59 (за Києвом) біткоїн піднявся до 50,9 тис дол.

Нагадуємо:

У лютому Tesla повідомила про свої інвестиції в біткоїн в розмірі 1,5 мільярда доларів і повідомила про свій намір почати приймати криптовалюту як форму оплати.

Провідний світовий виробник електромобілів зробив ставку на біткоїн після оновлення своєї інвестиційної політики в січні, щоб дозволити купувати цифрові активи.

У березні Tesla почала приймати найбільшу в світі електронну валюту біткоїн в якості оплати за свої електромобілі.

Економічна правда