Tesla перестала приймати платежі за авто у біткоїнах: курс криптовалюти упав на 15%
Курс біткоїна суттєво знизився на тлі заяви засновника Tesla Ілона Маска про те, що компанія не буде приймати біткоїн у якості оплати.
Про це повідомляє Bloomberg.
Маск написав у Twitter, що компанія занепокоєна з приводу "швидко зростаючого використання викопного палива для майнінгу біткоїнів та транзакцій", тому перестане приймати біткоїни як засіб оплати.
Tesla & Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP
— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2021
За словами Маска, Tesla може приймати інші криптовалюти, якщо вони менш енергоємні.
Маск додав, що компанія не буде продавати жоден біткоїн, який у неї є.
Як зазначає Bloomberg, уночі 13 травня (за Києвом) біткоїн упав на 15% до трохи більше 46 тис дол за монету, після чого курс виріс та подолав позначку в 50 тис дол.
За даними Coindesk, станом на 8:59 (за Києвом) біткоїн піднявся до 50,9 тис дол.
Нагадуємо:
У лютому Tesla повідомила про свої інвестиції в біткоїн в розмірі 1,5 мільярда доларів і повідомила про свій намір почати приймати криптовалюту як форму оплати.
Провідний світовий виробник електромобілів зробив ставку на біткоїн після оновлення своєї інвестиційної політики в січні, щоб дозволити купувати цифрові активи.
У березні Tesla почала приймати найбільшу в світі електронну валюту біткоїн в якості оплати за свої електромобілі.
Економічна правда
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