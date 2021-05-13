"Київпастранс" і метро просять владу дати гроші або підняти ціну на проїзд до 20 гривень

КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" просять столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд. Обґрунтована ціна поїздки становить 21 гривню.

Джерело: спільне звернення трудових колективів метро та "Київпастрансу", опубліковане у Twitter і Facebook

Дослівно метро: "Виклики пандемії серйозно вплинули на нашу роботу за останні два роки.

Ми бачимо два можливих шляхи розв'язання цієї ситуації: підтримка….коштами міського бюджету. Або перегляд існуючого тарифу на перевезення пасажирів.

Згідно з розрахунками, економічно-обґрунтований тариф на 2021 рік становить 21,05 гривні".

Деталі: У метро наголосили, що з початку пандемії пасажиропотік значно упав (з 495 мільйонів 339 тисяч пасажирів у 2019 році до 279 мільйонів 484 тисяч пасажирів у 2020 році і до 85 мільйонів 163 тисяч пасажирів за 4 місяці 2021 року).

У підприємстві зазначили, що через це є ризик затримки чи невиплати зарплати працівникам.

Крім того, днями КП отримало інформацію про переведення адміністративного персоналу на 4-денний робочий тиждень. Це рішення торкнеться близько 3000 працівників, які будуть недоотримувати п'яту частину своєї зарплати.

У метрополітені вказали, що для забезпечення роботи підприємства вони потребують мінімум 1 мільярд 514 мільйонів гривень.

У "Київпастрансі" заявили, що їх перевезення впали на 39,9%. При цьому тарифи на електроенергію підвищились в 1,2 рази, а мінімальна зарплата – в 1,75 рази.

За розрахунками КП, економічно-обґрунтовані тарифи на 2021 рік: 25,18 гривні – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 гривні – на проїзд міською електричкою.

У підприємствах заявили, що наразі існує загроза відключення електроенергії, скорочення працівників та затримки зарплати, що у свою чергу призведе до транспортного колапсу у столиці.

Передісторія:

Востаннє тарифи на проїзд у комунальному транспорті Києва переглядали влітку 2018 року. Тоді вартість проїзду у наземному транспорті зросла удвічі – з 4 до 8 гривень, а в метро – з 5 до 8 гривень.

Українська правда