Всі розділи
Укр / Рус

За добу після інциденту на Закарпатті бджоли почали оживати – "Укрпошта"

Четвер, 13 травня 2021, 17:10
 
Фото: Віталій Глагола/TeLegram

У 118 ящиках із 300, які 13 травня прибули до Іршавського відділення Укрпошти, знаходяться живі бджоли - комахи відновлюють активність.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти" з посиланням на дані Закарпатської дирекції.

"Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність.

Як пояснюють в Спілці пасічників України, стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо, якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється. Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологість, яку бджоли не можуть виділити з свого організму, що може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар", - заявили у прес-службі.

Коробки з бджолами наразі повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину "реанімованих" бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.

"Укрпошта наразі єдиний поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл в межах України. Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють Укрпоштою. Проте працівники Укрпошти не є фахівцями з бджолярства.

Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл. Також звертаємо увагу, що Укрпошта не спеціалізується на доставці бджіл - відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень", - йдеться у позиції компанії.

Відео Укрпошти зі складу, де тимчасово зберігаються коробки з бджолами

"Вчора, практично всі ЗМІ повідомили, що з вини Укрпошти загинуло 8 мільйонів бджіл. Окрема тема, хто встиг порахувати їх трупи і чия вина, але залишимо це за дужками, поки йде розслідування.

Важливо інше - сьогодні вже 118 ящиків бджіл вашими і нашими зусиллями (молитвами) воскресли і це не жарт", - написав у Facebook гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Нагаддємо:

12 травня журналіст Віталій Глагола повідомив, що 8 мільйонів бджіл загинули під час відправки "Укрпоштою" із Закарпаття.

Бджолярі, які здійснили відправку, заявили, що це сталось через відсутність кисню і відсіків для провітрювання.

Повідомлялось, що бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись з "Укрпоштою". Вартість  цих бджіл на ринку становить близько 500 тисяч гривень.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Нацполіції Закарпаття, правоохоронці зареєстрували заяви.

Після інциденту "Укрпошта" заявила, що у наступному році припинить надання послуги перевезення бджіл.

Екномічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрпошта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Після інциденту на Закарпатті "Укрпошта" припинить перевезення бджіл 13 травня 2021, 14:30
За 50 мільйонів доларів: "Укрпошта" оголосила тендер на будівництво сортувального центру 13 травня 2021, 11:15
Прем'єр: "Укрпошта" і далі доставлятиме пенсії у населені пункти без банкоматів 12 травня 2021, 18:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!