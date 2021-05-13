За добу після інциденту на Закарпатті бджоли почали оживати – "Укрпошта"

Фото: Віталій Глагола/TeLegram

У 118 ящиках із 300, які 13 травня прибули до Іршавського відділення Укрпошти, знаходяться живі бджоли - комахи відновлюють активність.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти" з посиланням на дані Закарпатської дирекції.

"Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність.

Як пояснюють в Спілці пасічників України, стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо, якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється. Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологість, яку бджоли не можуть виділити з свого організму, що може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар", - заявили у прес-службі.

Коробки з бджолами наразі повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину "реанімованих" бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.

"Укрпошта наразі єдиний поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл в межах України. Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють Укрпоштою. Проте працівники Укрпошти не є фахівцями з бджолярства.

Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл. Також звертаємо увагу, що Укрпошта не спеціалізується на доставці бджіл - відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень", - йдеться у позиції компанії.

Відео Укрпошти зі складу, де тимчасово зберігаються коробки з бджолами

"Вчора, практично всі ЗМІ повідомили, що з вини Укрпошти загинуло 8 мільйонів бджіл. Окрема тема, хто встиг порахувати їх трупи і чия вина, але залишимо це за дужками, поки йде розслідування.

Важливо інше - сьогодні вже 118 ящиків бджіл вашими і нашими зусиллями (молитвами) воскресли і це не жарт", - написав у Facebook гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Нагаддємо:

12 травня журналіст Віталій Глагола повідомив, що 8 мільйонів бджіл загинули під час відправки "Укрпоштою" із Закарпаття.

Бджолярі, які здійснили відправку, заявили, що це сталось через відсутність кисню і відсіків для провітрювання.

Повідомлялось, що бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись з "Укрпоштою". Вартість цих бджіл на ринку становить близько 500 тисяч гривень.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Нацполіції Закарпаття, правоохоронці зареєстрували заяви.

Після інциденту "Укрпошта" заявила, що у наступному році припинить надання послуги перевезення бджіл.

Екномічна правда