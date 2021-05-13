Аеропорт "Київ" зачинять у 2023 році на 8 місяців – будуватимуть нову смугу

У аеропорті "Київ" у 2023 році подовжать та посилять злітну смугу, через що його роботу припинять на 8-9 місяців – на оновлення аеропорт планує витратити до 5 млрд грн.

Про це під час пресконференції розповів голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський, повідомляє avianews.

За його словами, після робіт аеропорт без обмежень зможе приймати усі літаки лоукостера Wizz Air — Airbus A320 и A321. Через те, що останній тип літаків не може літати у "Київ" з повним завантаженням, Wizz Air вирішив відкрити новий дальній рейс з Абу-Дабі в аеропорт Бориспіль.

Так, будівельники демонтують старе покриття з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону. Довжину смуги в ході робіт хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів.

Крім того, роботи на летовищі дозволять зменшити мінімальну видимість для посадок у "Києві" з 800 метрів до 350 метрів завдяки новій інструментальній системі посадки ILS категорії II ICAO.

Роботи з реконструкції аеродрому також включатимуть посилення покриття руліжних доріжок і перону зі стоянками для літаків, аби їх могли використовувати більш важкі авіалайнери. Якщо цього не зробити, літаки не зможуть з'їжджати з оновленою смуги без ризику пошкодити поверхні аеродрому, пояснив Костржевський.

У 2021 році аеропорт хоче визначити проектувальника робіт, у 2022 році провести посилення поверхні аеродромних покриттів без припинення польотів, а в 2023 року приступити до робіт на смузі з закриттям аеродрому на прийом літаків.

За словами Костржевського, вартість робіт може сягати від 2,5 до 5 млрд грн. Ці кошти планується залучити з бюджету Києва, державного бюджету або використовувати змішане фінансування.

Допускається, що роботи можуть фінансуватися і на умовах концесії. Наразі летовище "Київ" належить однойменному комунальному підприємству, власником якого є Київська міськрада.