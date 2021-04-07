Новини 7 квітня: затвердили річні тарифи на газ, ціни на таксі дослідять антимонопольники

Про річні тарифи на газ. Нацкомісія з тарифів затвердила річний газовий продукт – з 1 травня його введуть за замовчуванням для усіх споживачів.

Про ціни на таксі. Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо цін на послуги таксі з запровадженням локдауну у Києві, коли вартість поїздки могла сягати тисячі та вище гривень.

Про "Аркаду". Меморандум щодо завершення будівництва об’єктів банку "Аркада" підписали 7 квітня – комплекси "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" завершить забудовник "Столиця Груп".

Про МВФ. Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді може отримати понад 2,7 млрд доларів в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.

Про виплати ФОПам. Кабмін схвалив рішення, яке дасть змогу запустити механізм виплати держдопомоги ФОПам і найманим працівникам у "червоних" зонах - зареєструватись у "Дії" на отримання допомоги можна буде наступного тижня.

Про резерви. Міжнародні резерви України у березні продовжили знижуватися через обсяги погашення державних зобов’язань – за підсумками березня становили 27 мільярдів доларів (-5%).

Ексклюзиви ЕП

Фільчина грамота. Чому меморандум про добудову житла "Аркади" не покладе край проблемі

Що передбачає підписаний напередодні меморандум щодо добудови житлових комплексів збанкрутілої "Аркади": хто добудує, звідки кошти і що отримають інвестори – парк чи гетто.

Дослідження Microsoft: 7 змін у роботі, до яких має пристосовуватися кожен керівник

Через пандемію минулого року людям довелось кардинально переосмислити те, як вони працюють. Які рішення потрібно приймати керівникам компаній, щоб залишитись на плаву?