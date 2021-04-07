Дослідження Microsoft: 7 змін у роботі, до яких має пристосовуватися кожен керівник

2020 рік змінив нашу роботу назавжди. Вплину на кожну людину і організацію у світі.

Зараз, в очікуванні вакцинації, ми можемо спостерігати нові зміни – перехід з повністю відаленної моделі до гібридної – змішаної моделі, де деякі працівники повертаються на свої робочі місця, а деякі – залишаються працювати вдома.



Що можна сказати напевно? Гнучкий робочий графік залишиться з нами назавжди, а ситуація з перспективники кадрами принципово зміниться.



Зараз у всіх керівників є можливість створити ідеальний режим роботи для працівників, врахувавши досвід останніх 12 місяців.

Згідно дослідження Work Trend Index, цього року понад 40% опитаних працівників розглядає можливість змінити роботодавця цього року – продуманий підхід до гібридної роботи є критичним для лідерів, які прагнуть залучити та зберегти перспективні кадри.

Що радять експерти Microsoft?

Гнучкий робочий день

73% опитаних працівників хочуть мати гнучкий робочий графік та продовжувати працювати віддалено, в той же час 67% бракує проведення часу з командами в офлайні.

Тож найближчим часом робота має бути максимально гнучкою. Робітники хочуть розуміти, де, коли і як вони мають працювати і чекають варіантів від роботодавців.



Від рішення керівників залежатиме все – від культури та інновацій до того, як компанії будуть залучати і зберігати кадри.

Дослідження показує, що керівники не бачать, куди потрібно інвестувати. Навіть після року роботи вдома, 42% співробітників зазначають, що їм бракує найнеобхіднішого для роботи – лише 46% працівників зазначили, що їх роботодавець допомагає їм із віддаленими робочими витратами.

Кожен десятий досі має погане підключення до інтернету.

Перехід до гібридної роботи має на меті дати працівникам змогу працювати, де і коли вони хочуть, а також забезпечити усіма необхідними інструменти для роботи з будь-якого місця.

У звіті Work Trend Index пропонується п'ять стратегічних кроків для переходу до гібридної роботи:

Створити план розширення можливостей співробітників для забезпечення більшої гнучкості.

Інвестувати в простір і технології для об'єднання можливостей офлайн- та онлайн-світів.

Поставити в пріоритет боротьбу з вигоранням співробітників.

Пріоритезувати перебудову соціального капіталу та культури.

Переосмислити підходи взаємодії з персоналом, щоб підвищити конкурентоспроможність для залучення кращих кадрів.

Прірва між керівниками та працівниками

Більшість керівників живуть краще за своїх працівників.

60% лідерів заявляють, що вони процвітають, в той час, як серед робітників цей показник становить лише 37%.

Керівники також повідомили, що мають міцніші відносини з колегами (на 11% більше, ніж звичайні працівники) до них дослухаються (на 19% більше), вони з більшою ймовірністю візьмуть всі або навіть більше днів відпустки (на 12% більше, ніж працівники).

Опитані керівники підприємств також частіше виявлялися міленіалами або представниками покоління X, чоловіками, працівниками інформаційного сектору, які й надалі збираються рухатись кар’єрною драбиною.

На відміну від них, покоління Z, жінки та рядові працівники відзначили, що останній рік їм доводилось тяжко.

37% працівників у світі відзначили, що їх компанії вимагають від них забагато.

Зараз люди як ніколи чекають від своїх роботодавців співпереживання до викликів, з якими їм довелося зіткнутися. Проте між керівниками і працівниками може бути прірва, яка завадить першим це зробити.

За високою продуктивністю ховається вигорання співробітників

Працівники оцінюють свою продуктивність на рівні минулого (2019. – ЕП) року, або ж вище. Але яким рахунком?

Майже кожен п’ятий респондент глобального опитування відзначає, що їх роботодавець не піклується про їхній баланс між роботою та життям.

54% опитаних почуватись перевтомленими. 39% почуваються виснаженими.

Цифрова інтенсивність робочих днів значно зросла, середня кількість онлайн-зустрічей та чатів з початку пандемії зростає постійно.

Зокрема, якщо порівняти тенденції співпраці в Microsoft 365 з лютого 2020 року по лютий 2021 року, то можна побачити:

Час, проведений на зустрічах Microsoft Teams, збільшився у 2,5 рази у всьому світі;

Середня тривалість зустрічі команд стала на 10 хвилин довшою — з 35 до 45 хвилин за рік;

— Середній користувач Teams надсилає на 45% більше повідомлень на тиждень;

Продовжує зростати кількість повідомлень поза робочим часом.

Цей шквал комунікацій є неструктурованим і, в основному, проходить незаплановано – 62% дзвінків та зустрічей команд відбуваються не за графіком.

Працівники відчувають певний тиск: незважаючи на перевантаження, 50% людей відповідають на повідомлення Teams протягом п’яти хвилин або менше. Це доводить, що напруженість робочого дня і очікування від співробітників значно зросли.

За словами засновниці Центру Digital Wellness, доктора Мері Донохью, у виснаженні, яке ми відчуваємо, можна звинуватити швидкість та постійну актуальність віртуальної роботи.

Особисті розмови дають нашому мозку змогу оцінити тон голосу, соціальні підказки та та мову тіла.Технології ж створюються розрив між тим, що ви намагаєтесь сказати в онлайні, і тим, що розуміє людина, яка отримує повідомлення.

В процесі цього зростає рівень втомленості та тривожності, коефіцієнт вигорання – тоді як мотивація знижуються.

"Щоб уникнути вигорання, доктор Альберт Ейнштейн сидів у діжці і спостерігав за бульбашками. До нього не можна було говорити. Він сидів і думав, спостерігаючи за бульбашками. Щоб зменшити ризик вигорання, займіть кілька хвилинмщодня тишею. Навіть три хвилини абсолютної можуть позитивно вплинути на ваше самопочуття", – радить Доктор Мері Донохью.

Покоління Z у зоні ризику

60% покоління Z – люди віком від 18 до 25 років – за їхніми словами, безупинно борються або просто виживають.

Це покоління більш схильне до самотності і рано починає кар’єру, що змушуює їх гостріше відчувати вплив ізоляції, боротьби з відсутністю мотивації на роботі та брак фінансів для створення належного робочого місця вдома.

Респонденти опитування повідомили, що відчувають більше виснаження після звичайного робочого дня у порівнянні зі старшими поколіннями.

Представники покоління Z також зазначили, що мають проблеми з відчуттям залученості в робочий процес, робота не приносить їм великого задоволення. Також їм важче отримати слово під час робочих зустрічей та пропонувати нові ідеї, ніж представникам інших поколінь.

Не дивлячись на те, що з вакцинацією ізоляція зменшиться, ймовірність постійної віддаленої роботи означає, що почуття залученості в роботу й надалі залишатиметься викликом – особливо для нових працівників.

Внесок молодшого покоління є дуже важливим. Як перше покоління, яке розпочинатиме роботу абсолютно віддалено, саме на основі їхнього досвіду будуть встановлюватись очікування та ставлення до подальшої роботи.

Скорочення контактів загрожує інноваційності

Ізоляція, в якій відчувають себе люди в особистому житті, позначилась і на роботі.

Тенденції співпраці між мільярдами електронних листів Outlook та нарадами Microsoft Teams чітко вказують на скорочення кількості наших контактів.

Це говорить про те, що опинившись у локдауні, за підтримкою ми звернулись до найближчих – умовно, до друзів. Знайомі відійшли на другий план.

Групи спілкування в особистому і робочому житті стали більш вузькими. І хоча зв’язки з найближчими все ще міцніші, ніж були до пандемії, тенденція вказує на те, що навіть у близьких групах взаємодія з часом почала зменшуватися.

Чати Teams підтверджують цю тенденцію. Між квітнем 2020 і лютим 2021 кількість людей, які скидали щось в загальні чати, зменшилася на 5%. В той самий час кількість людей, які відправляють щось в малі чати або в особисті повідомлення зросла на 87%.

Проте нетворкінг впливає на дві важливі речі – продуктивність та інновації. Зокрема, люди, які сказали, що відчувають себе найпродуктивнішим в нашому опитуванні, також повідомили, що мають гарні відносини на робочому місці та відчувають включенність в роботу. І, навпаки, респонденти, які повідомили про слабкі відносини на роботі рідше повідомляли про успіх у діяльності.

На щастя, дослідження показує, що гібридна робота може допомогти відродити цей корисний нетворкінг.

Щирість підвищує продуктивність

Минулого року робота набула людського обличчя. Кожен п'ятий працівник бачив своїх колег не в офісі, а вдома, в компанії родини, дітей та домашніх улюбленців.

Кожен шостий плакав у компанії свого колеги.

Ця цифра ще вища для тих, хто працює в галузях, які найбільше постраждали під час пандемії – освіта, подорожі та туризм, охорона здоров’я.

Більш щира взаємодія з колегами може сприяти тому, що на роботі люди будуть почувати себе комфортніше.

Люди, які взаємодіяли зі своїми колегами ближче, ніж раніше – отримали не лише міцніші робочі відносини, але також повідомили про більш високу продуктивність та покращення загального самопочуття.

Найкращі співробітники повсюди

Величезний ринок кадрів – один із найяскравіших результати змін від віддаленої роботи.

Кількість оголошень про віддалену роботу на LinkedIn зросла у понад п'ять разів під час пандемії.

Згідно із дослідженням, майже половина опитаних (близько 46%) планує переїхати цього року, зазначаючи, що у людей більше немає необхідності кидати рідне місто, щоб розширити кар'єрні можливості.

Дослідження LinkedIn показує, що жінки, представники покоління Z та люди без вищої освіти найчастіше подаються на віддалену роботу.

Організації матимуть змогу наймати найкращі та найяскравіші кадри по всьому світу, тоді як люди зможуть покращувати свої економічні можливості та кар’єрно зростати без шкоди добробуту та сімейним пріоритетам.

Головний висновок дослідження – керівники не мають сприймати гібридну роботу як звичайне ведення бізнесу. Цей сценарій вимагає переосмислення стереотипів.

"Вибір, який ви робите сьогодні, впливатиме на вашу організацію протягом багатьох років. Це етап, який вимагає стратегічного бачення та оновленого підходу.

Ваші рішення вплинуть на все: починаючи з того, як ви формуєте корпоративну культуру, як приваблюєте та утримуєте талановитих працівників, закінчуючи тим, як ви можете стимулювати співпрацю та інновації", – зазначив корпоративний віце-президент Microsoft 365 Джаред Спатаро.