ЖК "Аркади" добудує "Столиця Груп": підписали меморандум

Меморандум щодо завершення будівництва об’єктів "Аркади" підписали 7 квітня – будинки "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" завершить забудовник "Столиця Груп".

Про це повідомляється під час трансляції презентації меморандуму.

Під час свого виступу очільник КМДА Віталій Кличко зазначив, що забудовник зібрав понад 13 млрд грн, після чого вкладники не отримали квартир. "Добудувати комплекси буде ТОВ "Столиця Груп". Фінансуватись добудова буде за рахунок надходження від дебіторської заборгованості Фонду фінансування будівництва компанії "Аркади" та коштів на рахунках "Аркади", а також за рахунок продажу нереалізованих квартир та нежитлових приміщень комплексів".

Також участь візьмуть інвестори, які купували нерухомість у розстрочку, але не встигли виплатити повну вартість житла. Зокрема, залучатимуть кошти бюджету за рахунок держфінансування кредитів, зокрема – під держгарантії. Контролюватиме виконання дирекція з питань добудови ЖК.

Міністр МВС Арсен Аваков під час виступу додав, що міністерство має попередні висновки за матеріалами слідства щодо працівників "Аркади".

Водночас, за словами директорка Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлани Рекрут, вже передано 90% інформації від ФГВФО до нового управителя. Після завершення передачі він матиме "повні права та може завершувати ті зобов'язання, які на нього поклала держава та поклав суд".

Рекрут додала, що, стосовно вкладників банку "Аркада", виплачено вже 70% гарантованої суми, або 262 млн.

Нагадуємо:

Між банком "Аркада" та позичальниками укладено вже 265 додаткових угод щодо реструктуризації їхньої заборгованості – це майже кожен другий іпотечний кредит у банку.

Фонд гарантування вкладів фізосіб виплатив уже понад 184 млн грн вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" - це 71,1% загальної суми виплат гарантованого відшкодування за вкладами, які не перевищують 200 тис грн та повністю гарантовані державою.

Раніше у Нацбанку заявили, що не мають правових підстав для укладення меморандуму з питання завершення будівництва житлових комплексів банку "Аркада".

Згідно з текстом меморандуму щодо добудови житлових комплексів банку "Аркада", енергокомпанія "ДТЕК Київські електромережі" зобов'язується побудувати за свій рахунок підстанцію і повітряну лінію. У самій компанії кажуть, що це незаконно.

Детальніше читайте у статті: Будівельний трикутник: як Кличко, громада Києва та Stolitsa Group вирішують проблему "Аркади"

Економічна правда





