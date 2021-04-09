Нацдепозитарій продовжить конкурс на главу правління попри рішення регулятора – Данилюк

Конкурс з відбору нового голови правління Нацдепозитарію, оголошений у кінці березня, буде продовжений, проте нещодавнє рішення НКЦПФР про зміну наглядової ради створює ризики для його проведення і знижує довіру до корпоративного управління в держкомпаніях.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив голова наглядової ради Нацдепозитарію Олександр Данилюк.

"Конкурс буде продовжений. Якщо ми його скасуємо, то він вже буде здійснюватися новою наглядовою радою. Є ризик, що до нового конкурсу довіра буде нижче і буде забезпечений виграш людей, що мають протекцію в високих кабінетах", - сказав Данилюк.

Голова Нацкомісії з цінних паперів Руслан Магомедов днями повідомив про рішення нового складу регулятора оновити наглядову раду НДУ, а також про наявність питань до конкурсу з відбору нового глави правління і закупівель устаткування для центрів обробки даних.

Данилюк зазначив, що п'ятирічні повноваження чинного глави правління НДУ Міндаугаса Бакаса завершуються 1 червня, і до цього часу конкурс має бути завершений, тоді як у разі нового конкурсу результати будуть отримані явно пізніше 1 червня, що небажано.

"Ми це питання (скасування конкурсу - ред). не розглядали, ніхто його не ініціював", - додав голова наглядової ради НДУ.

Він відкинув претензії, що наглядова рада нібито просувала антиукраїнські умови конкурсу.

За його словами, наявність міжнародного досвіду є, навпаки, проукраїнською позицією, так як в інтересах розвитку ринків важливо, щоб депозитарій розвивався з урахуванням світових тенденцій і з залученням міжнародних партнерів.

"І в Україні є люди з таким досвідом, тоді як цій групі товаришів (новий склад комісії - ред.) міжнародний досвід недоступний", - заявив Данилюк.

"Подивимося до 16 квітня (закінчення прийому заявок на конкурс - ред.): якщо буде низька якість кандидатів - ми конкурс зупинимо. Кандидати розуміють, що дуже багато залежить від НКЦПФР - це і регулятор, і акціонер.

Тому після того, як новий склад комісії своїми діями показав свою ангажованість і нерозуміння своєї ролі, це може вплинути на бажання деяких гідних кандидатів податися на конкурс", - додав він.

Нагадаємо:

Новий склад Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку ініціював заміну наглядової ради Нацдепозитарію.

Президент Володимир Зеленський призначив на посади чотирьох нових членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку очолив радник керівника Офісу президента Руслан Магомедов.

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, якого призначили на цю посаду 30 січня 2015 року терміном на 6 років, продовжував виконувати свої обов'язки до призначення нового голови.

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4 серпня 2020 року акціонери Нацдепозитарію оновили склад наглядової ради, обравши 7 членів терміном на 3 роки.

У вересні наглядова рада Національного депозитарію України призначила колишнього міністра фінансів та колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка головою наглядової ради установи.