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Зеленський призначив нових членів Нацкомісії з цінних паперів

П'ятниця, 2 квітня 2021, 09:00
 

Президент Володимир Зеленський призначив на посади чотирьох нових членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Про це повідомляється на сайті голови держави.

На посади в комісії призначаються екс-голова Розрахункового центру Юрій Шаповал, директор департаменту нагляду за профучасниками фондового ринку Іраклій Барамія, екс-голова Агентства розвитку інфраструктури фондового ринку і член наглядової ради біржі ПФТС Юрій Бойко та начальник відділу цінних паперів ТАСкомбанку Ярослав Шляхов.

Членом комісії залишається Максим Лібанов, повноваження якого закінчуються 28 лютого 2024 року.

НКЦПФР формується в складі її голови і шести членів, які призначаються на термін шість років.

Нагадаємо:

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку очолив радник керівника Офісу президента Руслан Магомедов.

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, якого призначили на цю посаду 30 січня 2015 року терміном на 6 років, продовжував виконувати свої обов'язки до призначення нового голови.

Читайте також: Зеленський почув голос фондового ринку: Хромаєва замінить радник Єрмака

Економічна правда

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НКЦПФР фондовий ринок Зеленський

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