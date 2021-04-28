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Бойко знову тимчасово очолив Міненерго

Середа, 28 квітня 2021, 16:08
 
міненерго

Після того, як тимчасово виконуючим обов’язки голови НАК "Нафтогаз" призначили Юрія Вітренка, Юрій Бойко знову тимчасово очолив відомство.

Про це йдеться у повідомленні Кабміну.

"Тимчасовим виконувачем обов’язків Міністра енергетики було призначено заступника Міністра енергетики Бойко Юрія Миколайовича", – повідомили в уряді.

Юрій Бойко (тезка колишнього міністра енергетики в уряді Миколи Азарова) є заступником міністра енергетики, тимчасово очолював відомство після звільнення колишньої т.в.о Ольги Буславець у листопаді-грудні минулого року.

З грудня обов’язки міністра енергетики виконував Юрій Вітренко, що у 2018 році обіймав посаду виконавчого директору НАК "Нафтогаз України".

Нагадуємо:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту, зокрема розглянуть призначення міністра енергетики.

Економічна правда

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Міненергетики уряд Кабмін

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