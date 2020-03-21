Кабмін підтримав продовження контракту з Коболєвим на 4 роки

Кабмін підтримав пропозицію наглядової ради "Нафтогазу" продовжити повноваження голови правління компанії Андрія Коболєва на 4 роки.

Про це йдеться у розпорядженні прем'єра Дениса Шмигаля від 20 березня, опублікованому на "Урядовому порталі".

"Погодитися з пропозицією наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" щодо продовження строку повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва А. В. з 23 березня 2020 року по 22 березня 2024 року.

Наглядовій раді акціонерного товариства забезпечити внесення змін до контракту, укладеного з головою правління акціонерного товариства, та подати до 30 березня 2020 року Кабінетові Міністрів України копію зазначеного контракту", - йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо:

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняла рішення продовжити на 4 роки контракт з чинним головою компанії Андрієм Коболєвим.

Контракт голови НАК "Нафтогаз України" закінчується 22 березня 2020 року. Продовження контракту раніше знаходилося в компетенції наглядової ради НАК.

Однак на початку березня Верховний суд виніс рішення, яким поновив на силі постанову уряду №226, тим самим наділивши уряд (замість Наглядової ради) функцією з обрання або припинення повноважень голови і членів правління "Нафтогазу".

Сам Коболєв раніше заявив, що зацікавлений в продовженні свого контракту, але хоче зрозуміти, які будуть нові правила управління держкомпаніями.

Також він повідомив, що отримає компенсацію, якщо його звільнять до закінчення контракту в березні 2020 року.

Відповідаючи на питання, чи є у нього "золотий парашут" на випадок раптового звільнення, голова правління "Нафтогазу" заявив: "Є. Який, коментувати не готовий".

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Колишній прем'єр Олексій Гончарук заявляв, що питання продовження контракту з головою правління "Нафтогазу" відкрите.

"Ефективність компанії очевидна, але до" Нафтогазу "є багато претензій", - зазначав він.

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Економічна правда