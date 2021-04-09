Група "Нафтогаз" отримала майже 37 мільярдів збитку у 2020 році

За підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік.

Про це йдеться у фінансовій звітності "Нафтогазу". Документ є у розпорядженні ЕП.

Зокрема, відповідно до звіту, у 2020 році чистий дохід від реалізації продукції становив 121,06 млрд грн, а собівартість продукції – 121,9 млрд грн. Відтак, валовий збиток від операційної діяльності становив 0,8 млрд грн.

У 2019 році від продажу продукції НАК отримав на третину більше – 178,35 млрд грн, собівартість становила 147,31 млрд грн. Таким чином держпідприємство отримало 31 млрд грн прибутку в 2019-му. Зокрема, в той рік "Нафтогаз" до проведення анбандлінгу отримав від транспортування газу за контрактом із "Газпромом" 33,5 млрд грн

До сплати податків збиток "Нафтогазу" у 2020 році становив 11,95 млрд грн.

Чистий збиток компанії від операційної діяльності за 2020 рік знизився до 17,33 млрд грн порівняно із прибутком у 50,66 млрд грн у 2019 році.

Ці фінансові показники враховують 32,2 млрд грн компенсації від уряду за продаж газу для потреб населення на умовах ПСО, яку НАК отримав у грудні 2020 року, та 68 млрд грн компенсації від "Газпрому" за судовими позовами, 2019 року.

Компанія також додатково отримала 20,36 млрд грн збитків від участі у капіталі асоційованих та спільних підприємств за 2020 рік. У 2019 році ці збитки становили 40 млрд грн.

Таким чином, сукупний збиток НАК "Нафтогаз України" за 2020 рік становить 36,93 млрд грн у порівнянні із доходом за 2019 рік у сумі 9,9 млрд грн.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.

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Економічна правда