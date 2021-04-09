Коболєв невдовзі назве "коректну" суму збитків "Нафтогазу"
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився прокоментувати інформацію про збитки групи в 36,93 млрд гривень "до офіційного оприлюднення звітності".
Про це він написав у Facebook.
Зокрема, він наголосив, що компанія не має права коментувати фінансові показники до офіційного оприлюднення звітності.
"За правилами, дотримання яких від нас вимагають інвестори та акціонер, компанія обов'язково невдовзі оприлюднить документи з усіма коментарями та поясненнями", - зазначив Коболєв.
При цьому голова "Нафтогазу" назвав інформацію про збитки в 36,93 млрд гривень некоректною, однак жодних аргументів проти також не навів.
Нагадуємо:
За підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік - про це йдеться у фінансовій звітності "Нафтогазу". Документ є у розпорядженні ЕП.
НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.
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Економічна правда
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