Коболєв невдовзі назве "коректну" суму збитків "Нафтогазу"

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився прокоментувати інформацію про збитки групи в 36,93 млрд гривень "до офіційного оприлюднення звітності".

Про це він написав у Facebook.

Зокрема, він наголосив, що компанія не має права коментувати фінансові показники до офіційного оприлюднення звітності.

"За правилами, дотримання яких від нас вимагають інвестори та акціонер, компанія обов'язково невдовзі оприлюднить документи з усіма коментарями та поясненнями", - зазначив Коболєв.

При цьому голова "Нафтогазу" назвав інформацію про збитки в 36,93 млрд гривень некоректною, однак жодних аргументів проти також не навів.

Нагадуємо:

За підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік - про це йдеться у фінансовій звітності "Нафтогазу". Документ є у розпорядженні ЕП.

НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.

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Економічна правда